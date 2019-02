華姐臥虎藏龍　大溪地之花半裸攬仔

大溪地佳麗(17)楊美麗(Morgane)出席《2019國際中華小姐》記者會,擁有健康膚色的她喜歡光與海灘,不時在社交網發放水着照展示身段外,亦上載了不少與同樣來自大溪地的男友GAVIN LEOU的合照。



Morgane在社交網上載二人頭貼頭合照,並表示:「I found love.(我找到真愛了)」而二人日常生活表現親蜜,見她坐在男友大髀上時相當受落,溫馨發文:「Really in love with that angel face.(真的愛上了那張天使的臉)」



而男友GAVIN LEOU的ig亦有上載和女友的合照,其中一張Morgane穿上跆拳道服的照片,不避嫌表示「In love with this Taekwondo girl.(愛上這個跆拳道女孩)」Morgane即留言回覆「Love You Too Baby」打情罵俏。GAVIN 更搞笑地拿了女友在《Miss Dragon》選美中的彩帶拍照,發文表示為她而感到光榮。而他亦有陪伴女友到香港參出戰今次賽事,在社交網上載抵港到機場和入住酒店的片段,是個廿四孝男友。