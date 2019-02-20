飲孫女百日宴　李家鼎遇上「舊情人」

藝人李泳漢為二女李佩璇（Charlotte）於尖沙咀舉行百日宴，筵開12席，再次榮升爺爺的李家鼎、嫲嫲施明及叔叔李泳豪到賀，場面熱鬧！



李家鼎抱起孫女時冧到爆。問泳漢及泳豪有否呷醋？泳漢笑說：「冇，睇得出佢真係好鍾意女囉，我反而驚大仔呷醋就真。」泳豪則說﹕「我起先以為自己會錫姪女多啲，但直至依家都係姪仔最黐身、好玩啲，所以我錫哥哥多啲。」泳漢接着說：「我個女太冷靜同成熟，反而囝囝天真啲。（再追多個？）我本身鍾意仔嘅，都想再生多個。（想仔女將來報讀名校？）唔想逼佢哋，只希望佢哋有個美好嘅童年。」泳豪則坦言因為忙飲食生意、拍劇及賽車，暫未計畫終身大事，且透露稍後會與泳漢夾份開食肆分店。



李家鼎冧爆稱孫女是「前世情人」：「我條女呀！自己本身都恨生女，可惜冇，所以自己個仔追到個女都好開心，孫女個名係佢嫲嫲搵人改。（送乜畀孫女？）睇佢有乜需要啦，如果負擔得到都會幫手，自己啲血脈嘛，心意上一定支持。（鼓勵阿仔再生？）依家香港嘅教育制度咁畸形，小朋友讀書，父母要陪讀，好似虐待啲小朋友咁，但如果好似以前咁，再生多幾個都冇問題啦。（想啲孫讀名校？）個個父母都望子成龍，只要唔作奸犯科就得喇。」