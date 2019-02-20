爆志偉日本多物業　阿倫：佢係大地主！

樂壇校長譚詠麟（阿倫）帶同前男團Square成員趙浚承（Gary）為ViuTV節目《譚音樂譚欣賞大本型》錄影。講到新年期間，阿倫稱與好友李克勤去了日本旅行，日前就到澳門與許冠傑開騷，今年工作檔期已排到11月，日內亦要為新碟開工。講到日本之旅可有像好友曾志偉「自駕遊」？阿倫笑說：「佢係雪地，我唔係嘛，不過都唔關佢事，佢都好無辜，我都笑佢好似上年中完3T後，一路好似穫利回套咁喎，不過今年冇事㗎啦，衰嘢都過晒喇，亦唔需要解釋咁多，大家有眼睇嘅。（志偉有冇叫你唔好揸車？）傻囉，我日日都揸，我司機坐側邊嘅。」



問到可有和志偉一起去過旅行？他謂：「有，上年仲去佢嘅民宿，伊豆又有，大阪又有。」記者笑言志偉日本很多物業，阿倫笑笑口抵死說：「佢好犀利㗎佢，矮仔多屋呀，好鬼多，打跛腳唔使憂！（佢唔使你陪佢？）係呀，佢係大地主嘛。」



另外，阿倫則指身旁的Gary已正式加入明星足球隊，是隊中的中堅分子並謂：「Gary第一個願望成為明星足球隊隊員，已經實現咗，第二個願望就係做歌手。」Gary表示兩年前到北京參加《星光大道》比賽，亦多得校長鼓勵去比賽，最後攞到第三名。問到阿倫可不准Gary拍拖結婚？阿倫笑言：「我做得嘅，佢都做得，點解唔做得？咩社會呀？拍拖OK呀，我都見過佢女友，唔錯，見家長當然要喇！（有冇提醒佢返內地工作要小心美少女陷阱？）係呀，佢係小鮮肉，咁要好自為之喇！」Gary自言有抗體，識得抗拒。