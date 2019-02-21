東方日報C1：華姐前哨戰G奶王慧媛水着撒網

19位來自不同地方的華姐佳麗昨日首次一同亮相，當中以熱情如火的夏威夷佳麗王慧媛最有睇頭，其「G Cup木瓜奶」更是來勢「胸胸」。不過，本地薑陳曉華未被拋窒，更獻出人生第一次。



《2019國際中華小姐競選》將於3月2日假將軍澳電視廣播城舉行，昨日來自各地的19位佳麗首次會晤香港傳媒，夏威夷代表4號王慧媛（Stephanie）最為性感突出，身為模特兒的她5呎7吋高，體重129磅，未知是否夏威夷盛產木瓜的關係，造就其G Cup豐滿上圍襯上一身古銅膚色，她亦於Instagram大方分享性感照，晒靚股、騷長腿、拋巨胸樣樣有，意態撩人相當Sexy。對此，她表示自己於夏威夷長大，喜歡陽光與海灘，平時最鍾意曬太陽和游泳，為了保持好身材，幾乎每日都健身，活動前亦有做Gym。問到最滿意身體哪部分？她說：「最滿意一雙腿，小時候媽媽將我雙腿綁起來，希望可以長得直一點。」說到上圍豐滿，她即笑說：「好多人也這樣說，不過大家佳麗身材都好好。（泳裝環節肯定成為焦點？）平時穿泳裝不是在台上，會有點不習慣，不過覺得是經驗，感覺好刺激。」



彭嘉伊封四料冠軍女神



其他高質素佳麗還有來自曼谷的1號鄭子怡、「本地薑」5號陳曉華、來自吉隆坡的6號彭嘉伊及倫敦佳麗8號賀灕灑。陳曉華佔主場之利，甚有機會殺入三甲，她自信地說：「語言係一個優勢，廣東話係自己母語，信心都增強。」為了以更佳狀態出戰，她更進行人生第一次戒澱粉質，不論運動及飲食都控制得好好。問到會否視Stephanie為勁敵，她說：「佢除咗身材好，笑容都好好，其實個個佳麗都好好，勢均力敵。」



彭嘉伊曾於選美勇奪4個獎項包括冠軍、完美體態女神、最上鏡女神及人氣女神，連「同鄉」兼上屆亞軍林宣妤亦曾公開稱讚她。而她間中亦會於Ig派福利，之前穿三點式晒仙氣導彈便火速吸逾5,000個like。身高5呎5吋半、體重109磅的賀灕灑表明不會為比賽減肥，因崇尚自然，問是否覺得有佳麗「不自然」？她即指各有各優點。說到她天生明星相，她說：「有啲人話我似張栢芝，但自己喺英國長大，少留意亞洲明星。」而時差問題令她額頭爆瘡。至於芝加哥佳麗3號段薏丹及大溪地代表17號楊美麗都有男友，不時於社交網晒愛。此外，來自悉尼的16號朱彥雙抽中試戴后冠，由上屆冠軍余思霆為她戴上，朱彥雙指強項是才藝表演，為此練習魔術一個月。



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