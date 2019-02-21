網友力推奧瑪花曼與女兒合演《標殺令3》

由荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的經典動作電影《標殺令》（Kill Bill）唔經唔覺上映至今已有15年！昆頓幾年前曾表示自己唔排除會開拍第3集。而最近有電影網站做網上調查-「奧瑪的20歲視星女兒Maya Hawke應唔應該演《標3》B.B.一角？」B.B.係奧瑪片中角色「Bride」Beatrix Kiddo的女兒。結果有81%網友認為Maya適合演！



Maya是奧瑪與影星前夫伊凡鶴基（Ethan Hawke）所生，Maya曾主演過劇集，而今年她亦參與神劇《怪奇物語》（Stranger Things）第3季。此外，最近她亦參演昆頓的新作《Once Upon a Time in Hollywood》。



除了Maya之外，前MMA格鬥家女星Ronda Rousey與及《闇黑之心》（The Darkest Minds）女星Amandla Stenberg都曾表示想接演《標3》。

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