又露股又食蕉　梁裕恆曾高呼要知名度！

自稱「星級健身教練」嘅落選港男梁裕恆（Flow Leung），因為爆出黃心穎背馬國明偷食人夫許志安嘅「原因」，令到佢一Post成名，依家個個都識得佢，但Flow幕前經驗較少，所以都唔係有好多人知佢係咩來頭？



其實佢喺2016年參加過香港先生競選，憑住「爆肌消防員」呢個形象成為大熱，亦喺佢社交網發現佢有勁多張大晒結實胸肌嘅相，仲上載過露股相同食蕉相放上網而成為焦點添！參選期間佢已經言行出位，喺台灣拍外景時話疑似「畀鬼責」，更出現幻覺驚見一盆火百合，點知佢第二日受訪時話唔信邪，話可能太累：「通常攰嘅時候會出現所謂『畀鬼責』嘅情況，我想郁但係郁唔到，感覺幾好玩。」



可惜比賽當日即使Flow表演花式掌上壓，大騷超強體能，但仍四強不入，大熱倒灶！但入娛樂圈心不死嘅佢，當時就話已經辭職希望入行，仲講到明：「我想要知名度，我嘅終極目標係興建孤兒院。」最後都畀佢入到無綫，仲拍過劇集《飛虎之潛行極戰》。



要數番佢同黃心穎嘅淵源，其實當日一眾港男喺油塘某商場出席「現場最受歡迎香港先生」投票活動時，心穎已經大讚Flow嘅強項係唔怕醜，而當日比賽心穎仲擔任表演嘉賓同成班港男熱舞，所以其實佢兩個幾時變得咁老友㗎？