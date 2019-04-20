被黃心穎背叛！網民跪求馬國明胡定欣復合

娛圈筍盤馬國明一日間成為全天下最受同情嘅男人，被女友黃心穎背叛依然保護對方、擔心對方，唔少網民都大受感動，激讚馬國明係絕種好男人！雖然唔少人都跪求馬國明與黃心穎分手，但始終未有明言會斬情根，網民都覺得佢值得更好的，仲有人重提佢嘅舊愛胡定欣，希望兩人復合咁話！！



有網民去到定欣社交網留言「不如你跟馬國明一起吧。覺得你好好，馬國明值得比那個更好的女生」、「望定欣和馬國明在一起啊，你倆特別配」、「馬國明終於可以擺脫那個黃xx了，你們趕緊復合吧」，好多網友都舉腳贊成呀！



咁啱得咁橋，三人都曾合作劇集《宮心計2深宮計》，新歡舊愛共冶一爐，喺劇集中，「太子妃」胡定欣同「任三恕」馬國明係舊情人，而「甘若芊」黃心穎同馬國明又有感情線，真係戲如人生呀！



其實馬國明緋聞極少，佢2012年接受東網訪問時，話計埋初戀只有三段戀情，其中一段就係同定欣！當時唔少人都覺得胡定欣有公主病，馬國明就挺身而出為佢澄清！兩人喺無綫劇《衝上雲霄》認識，直至做2008年《舞動奇迹2》先開始熟落，漸漸行埋一齊就拍拖！佢話定欣唔係「管家婆」，只會鼓勵佢，或者有時勸佢改變衣着或敢作敢為啲，但馬國明笑言唔會理佢，分手只係立場唔同！如今兩人都係一線小生同花旦，網民都話外型、地位都襯到絕呀！