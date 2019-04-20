未脫離危險期　沈威獲香港演藝界鼎力相助

現年68歲的金像獎最佳男配角沈威，日前因肺炎及呼吸系統衰竭等病情，身體多個器官功能受損而陷入昏迷狀況，被送往北京醫院搶救，之後轉送ICU插喉治療。他昏迷時曾經有三日對外界沒有反應，經多番努力，當聽到女兒的聲音及知道女兒專程到京探望時，他昨天卻離奇醒過來，並與女兒傾談，更稱願意返港就醫，因為知道香港很多藝人都關心他。



香港許多演藝人士均向沈威發出不同形式的祝福和慰問，香港電影總會主席田啟文、香港演藝人協會古天樂會長和香港武師公會錢嘉樂會長，均明確表示將全力支持沈威老師的救助工作，並會做持續跟進。邵音音在得知此事的當天，便動用身邊一切方法給予鼎力協助，而今日清晨，邵音音的朋友匯款6萬元人民幣到北京，為沈威提供醫療方面的支持。孟瑤亦對此事高度重視，在她得知沈威重病後，立即提供現金資助，並再三表示非常願意提供後續一切力所能及的幫助。



院方組成特別醫療團隊



眾多藝人表明願意為沈威解決目前及後續的醫療救治費用，目前在北京協助沈威處理此事的友人對媒體表示，通過這件事情令他深深感受到香港藝人們的仁慈與博愛，也被藝人們上下團結一致的精神深深感動，令他備受鼓舞。該友人表示將會懷着無限感恩的心照顧好沈威，並為他處理好所有事情。目前沈威仍未脫離危險期，但院方上下齊心協力，昨天上午由院長牽頭調動醫院所有科室的負責人，組成一個特別的醫療團隊，決心定要讓沈威老師轉危為安。