想摸吳業坤腹肌！Aka大讚：佢好勁

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）今日在商場舉行迷你個唱，她坦言不少粉絲冒着紅雨捧場，令她十分感動：「有啲粉絲由內地過嚟，好擔心高鐵會停車。今日我全家人都嚟咗，感受到好多愛。」Aka為報答大家支持，特別自製了蛋白糖派粉絲：「我第一次整係失敗咗，因為復活節，所以想整蛋形，原來係好難，我前日再整過，整咗一百粒。」她笑言發現原來自己的廚藝如此不濟，要好好惡補：「我唔識整蛋糕同曲奇，女仔要識整甜品。」



除了蛋白糖之外，Aka稱為準備今次迷你個唱而準備了幾天：「我練歌練到把聲沙晒，所以都係要適可而止。」另外，提到昨日其前度吳業坤開個唱，Aka表示因工作關係未能欣賞，大感可惜：「我都好想睇。（睇佢嘅腹肌？）佢好勁，我都好欣賞，佢靠節食同努力。（你有冇摸過？）我冇摸過。（JW好猴擒。）係咩，個個都想摸。」她自言也要努力操肌，之前操到六舊腹肌，但現在已剩下四舊。



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