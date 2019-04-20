搵阿佘Chilam助陣？薛家燕巡唱澳門站玩登基

藝人薛家燕到大埔超級城出席演唱會澳門站記者會，宣布6月底將於澳門舉行個唱，現場有數十位家燕Fans跟她一同跳十字步，引來大批市民圍觀逼爆商場，場面熱鬧！贊助商亦即場送上足金茶具。



家燕表示很開心去年開紅館騷後收到很多地方的邀請，希望她舉行巡唱，首站先會到澳門，之後會安排到中山、東莞、佛山、星馬及美加表演。講到澳門站的嘉賓，她表示很多人想邀請張智霖（Chilam）和佘詩曼（阿佘），重現《十月初五的月光》：「澳門嘅朋友想見佢哋兩位，但佢哋好忙，我已經發咗請帖，希望佢哋度到期啦！」她又指之前跟謝天華載歌載舞，對方更抱起她，成為熱話，因此會再邀請他：「佢走唔甩㗎喇！我應承咗佢減磅，都有keep住減，之前減咗十幾磅。（叫天華跟足巡唱？）我梗係想包起佢，但佢話睇我有冇肥到先。（搵男友頂上？）佢唔識跳舞。（淨係做抱嗰下？）哈哈！唔好搞笑啦！都係搵返天華。（男友有冇呷醋？）佢又冇喎！淨係話我真係幾難抱。」



家燕今次澳門站加入新環節，表演即場登基：「好多人有要求過，到時我會着龍袍做王后，大場面要衫同珠寶都勁，今次有贊助商，閒閒哋都過千萬，要買重保險。（今次舞衣會唔會性感過上次？）上次仲未夠咩？如果我跳舞唱歌，大家都唔會留意我事業線啦！最緊要安排節目夠精彩。」



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