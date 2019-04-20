趕上潮流！Marvel隊長拍廣告追番廿年資訊

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）雖然被視為《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）關鍵要角之一，但個角色於故事中一度離開地球接近20年，到底趕唔趕得上世事發展？「Marvel隊長」近日拍名車廣告中就有晒交代，靠一個特工為佢「補習」，火速知道晒20年新資訊，包括多位「超英」嘅故事，場面搞笑！



「Marvel隊長」於廣告中被帶到秘密基地，獲特工向佢介紹呢20年嘅要事，當中最重要就要知道成班「超英」有咩料啦，特工拎咗幾個玩具做介紹，指「鐵甲奇俠」就係周圍飛同用激光射人嘅，「雷神」就係後來同隻兔仔做咗老友嘅，相信個特工係想講「火箭浣熊」喇！之後佢又教「Marvel隊長」而家喺地球，食嘢之前要識得「相機食先」，同人講電話仲可以將個頭轉成其他公仔，一埋「新潮」資訊令到「Marvel隊長」呆晒！



去到戲肉，特工就為「Marvel隊長」介紹名車，佢輕輕出手就為名車充滿電，廣告仲出現埋《Marvel隊長》（Captain Marvel）中，人氣爆燈的喵星人角色「Goose」，粉絲紛紛派Like！