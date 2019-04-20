冒住紅雨鬧市快閃！BINGO化身巨兔晒舞技

跳唱女子姐合BINGO成員關嘉敏（Carman）、夏子涓（Queena）和陳康琪（Odilia）三人，於雷暴及紅色暴雨警告信號下，親自走到鬧市表演自己的新歌，三女穿着兔仔裝於旺角東和尖沙咀鬧市宣傳新歌，更派送朱古力復活蛋及特製咭片，送給途人慶祝復活節。化身兔仔的BINGO事前原來蒙在鼓裏，她們在準備化妝髮型前，才接到兔仔服裝及被通知去街頭跳舞的任務，三女接過服裝後頓時呆了。



天氣乍暖還寒，穿上兔仔裝的BINGO開心地自拍，Queena說：「我係第一次着兔仔裝，感覺好似睡衣，雖然我聽到要着住佢落街跳舞好驚。」而Odilia更興奮表示：「咁可愛嘅造型真係第一次，仲要夾到復活節做呢件事，我哋三個都擔心，下次公司會唔會要我哋喺母親節當日宣傳時，要扮大肚喺街到跳舞！」



冒雨表演的Carman跳到尾段感不適，但仍硬着頭皮把舞跳完，上車後感到頭暈頭痛，她說：「可能唔夠瞓又有啲焗，岩岩又淋咗少少雨，跳跳吓都覺得頭暈，但係都跳到近尾就諗住頂硬上埋個尾，但係一上車就開始頭痛，我唔敢講出嚟，因為我哋既然出得嚟，又可以用舞蹈去分享我哋嘅音樂，所以我一定要扮冇事跳到尾，跳埋最後好似如釋重負一樣。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

