【一千蚊有交易】十大中文金曲獎座被拍賣

今年2月有DJ在北角天橋底發現一個2013年的「新城勁爆躍進歌手」獎座，如同垃圾般被人棄置，令當年得獎者羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯和吳彤成為嫌疑人物，哄動一時。



而近日再被發現在一個拍賣網中，兩個月前有人出價港幣一千元，出售一個「十大中文金曲」獎座，更以「老香港懷舊物品」字眼促銷，但仍今仍未出售，只有七個網友給「Like」表示感興趣。出售者更上載了多張獎座的圖片，但卻遮去獎座的年份，以及分享了葉蒨文和天后容祖兒拿着類似獎座的相片。



電台對於網上有人放售獎項，發言人表示：「金曲獎座每一年頒出，係表揚對中文流行樂壇幕前幕後有貢獻嘅傑出人士，表揚佢哋嗰一年嘅成就、成績，電台送出嘅獎座由得獎者保留，對於有人出售，感到詫異、失望同可惜。（可會作追究？）好難，因為好難追邊個放上網賣，（可會溫馨提示唱片公司要小心處理獎座？）會關注呢個問題，但電台相信唱片公司唔會掉、出售或將個奬作其他用途。」



祖兒對獎座珍而重之



而祖兒的經理人霍汶希表示英皇對每個獎項都珍而重之，獎項只會放在公司或歌手的家中好好保存，所得的獎項全是非賣品，如有放售的只是「假貨」，故提醒歌迷小心勿受騙。



葉蒨文保管好所有獎



而葉蒨文經理人表示：「我們好珍惜和尊重得到的獎座，甚至一些紀念狀，並將所有獎保管在一個好好的地方。」



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