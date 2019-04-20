好多年冇見！經典組合泳兒海鳴威約飯敍

10年前歌手泳兒（Vincy）與海鳴威合唱《我的回憶不是我的》一曲爆紅，當時呢首歌係唔少人唱K時嘅必點歌。早前Vincy就約埋成班當年拍攝《我的回憶不是我的》MV嘅工作人員飯敍，當然唔少得海鳴威啦！Vincy表示：「最近成日都唱呢隻歌、成日都有人講起呢隻歌，所以send個message問佢『你幾時會嚟香港呀？聚吓呀。』咁啱佢嚟香港做嘢，所以我哋就約咗出嚟食飯。」



Vincy同海鳴威幾年冇見，一見面就合唱番呢首金曲。不過兩個人就轉唱惡搞版《當晚與你記住羅家英》，全枱人都忍唔住大笑。除咗合唱，Vincy仲同當年有份幫手拍MV嘅工作人員，大爆當年嘅「蝦碌嘢」！原來當時成個MV只係用咗兩日時間拍攝及錄音，MV入面件衫仲因為唔啱身而被臨時「換角」，要立刻問同事嘅太太借衫拍攝。除此之外，當時拍攝亦出現好多阻滯，她說：「髮型師同化妝師miss咗班火車，而拍攝時落雨，因為現場有泥地，所以本身借咗對鞋唔着得，最後化妝師即時除咗佢對鞋畀我去拍。」



開頭對隻歌好冇信心



Vincy直言冇諗過首歌會爆紅：「當時收到隻歌時，我係麻麻哋想唱，因為成件事太急，對成件事好冇信心。不過我冇諗到隻歌出咗之後會變成自己其中一首代表作，亦都好多謝海鳴威share咗半隻歌畀我。」Vincy話呢次飯敍好開心，因為隻歌眨吓眼就十年，但大家都有keep contact:「好開心大家可以keep到呢個友誼，呢個友誼好難得。」