吳青峰單飛出新歌　MV導演大有來頭

歌手吳青峰全新單曲《歌頌者》表達他由蘇打綠的主唱青峰，轉變成「吳青峰」這個心路歷程。出道15年的他謙稱自己不是一個唱功很好的人：｢我一直都不是一個唱歌技術、質量很高的，但我還是對這世界有我自己一套歌頌的方式，比起在台上唱歌表演給大家看，我還是比較適合心有所感去歌頌些甚麼，站在台上把我想說的話，用唱的方式表達出來，尤其經歷過節目洗禮後，我對『歌頌者』這三個字有更深的感悟。」



吳青峰早在13年前寫下的經典金曲《小情歌》中一句「我想我很適合、當一個歌頌者」，輾轉過了十多年，如今｢歌頌者」的出現除了應對他當初的歌詞，也讓歌迷對於《小情歌》、《歌頌者》這兩首歌的巧妙關聯津津樂道。



其MV並特別請來曾在國際大導演李安的《少年PI的奇幻漂流》中擔任副導助理、更以作品「Summer in the water」獲得美國獨立製片人影展最佳女導演獎的黃婕妤執導。MV講述一位樂於付出的男人對於周遭人事物甚至街友難民都抱以關心並幫助，最後他生病時因為他平時的奉獻付出，讓這些受助者反饋來幫助感恩…。就如同音樂中的歌頌者傾心唱出人生，視同如生命般付出，而聽者付出情感，聽見歌裏的自己，救贖了我們，也帶領我們離開舒適圈、給予我們勇氣。

