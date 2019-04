藝人黃依汶和陳國坤的囝囝陳真轉眼間已經3歲,黃依汶喺社交網上載咗條短片,見兩父子走入錄音室,陳真戴上耳筒,前面仲有支咪,原來係爸爸陳國坤作咗首歌畀陳真唱,初試啼聲嘅陳真表現淡定、十分專業,完全繼承到父母嘅演藝細胞!黃依汶感觸留言:「係爸爸送畀你最好的禮物,爸爸作的歌。陳真好開心,只需要快樂做人,任何事爸爸都會在你附近,你要懂得有愛心,亦要學識勇敢,自信將來是無限可能!you are an angel in my life,you make me have to try,and no excuse to hide,then step by step,become a better father in your life,陳真人生第一次錄歌仔,爸爸給你的禮物。」之後連李克勤都留言大讚好聽,仲話好聽過佢自己啲歌添!