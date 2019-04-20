沈威仍陷昏迷　邵音音：醫生曾叫拔喉

藝人邵音音今晚到尖沙咀出席慈善素宴，提到現年68歲的金像獎最佳男配角沈威早前被送往北京醫院搶救，談到其病情時，邵音音坦言送院時他多個器官受損，差不多沒命：「佢入咗院三日，醫生叫佢拔喉，因為佢冇表情、冇動作、唔識郁，要靠呼吸機維生，只係得個腦冇死。因為要搵到佢嘅親人寫授權書畀經理人，授權經理人可以簽字拔喉，否則每日要畀萬幾蚊人民幣住ICU同醫療費。」邵音音稱幾經轉折才找到沈威住在新加坡的女兒：「最初係唔需要阿女出面，但佢打畀我話想親自送爸爸最後一程。阿女探沈威嘅時候，沈威短暫醒過，識開眼又識流淚，仲雙手合十，阿女問佢如果緊急情況救唔救，沈威點頭，所以一直冇拔喉，依家有公安睇住佢。」



她表示現時沈威的女兒仍在北京陪伴沈威：「佢話自己唔係呢行，又幾十年冇見爸爸，阿媽又癌症末期，一時間冇辦法去接受人生，我同佢講人生係無常，不過我都好感動，佢肯嚟送沈威最後一程。」而演藝界同業亦有捐錢籌醫藥費，邵音音說：「今日演藝人協會有代表去北京探佢，想了解詳情，睇吓可以點幫，武師公會嘅錢嘉樂都話沈威對呢行好有貢獻，有需要嘅話，武師公會會幫手，好多人都自動自覺捐錢畀佢嘅經理人，之前欠醫院嘅六萬幾蚊醫藥費已經搞掂咗，我就冇捐錢，我只係幫手啫。」邵音音續稱由於這兩天是假期，沒有醫生，所以醫生用呼吸機和鎮靜劑助沈威維生，他仍處於昏迷狀態。



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