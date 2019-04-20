唔打得都睇得！貪靚關智斌滑雪變時裝騷

型男關智斌（Kenny）近年開設嘅Youtube channel勁受網民歡迎，皆因大家都好鍾意睇佢煮嘢食同教大家styling ，加上Kenny每段片都有唔少「意外」發生，笑彈不斷、認真過癮！而今次Kenny決定玩新主題，同大家分享滑雪初哥應該買咩裝備。



所謂「人靠衣裝」，唔理識唔識滑，一定要揀番套靚衫先！Kenny一入到間舖已經話：「我可以冇實際，但一定要有姿勢。」之後仲「時裝達人」上身，不停試唔同衫，又件件都話鍾意，唔知仲以為佢行緊fashion show添。



除咗衫之外，頭盔同塊滑雪板都好重要，而Kenny見到其中一個暗花頭盔，即刻笑住話好襯好友容祖兒「暗姣」，真係好斗膽！之後又心思思揀多輪兼chok住擺甫，難怪店主都忍唔住笑Kenny：「你唔滑得都睇得。」Kenny當堂中晒槍！以為咁就玩完？到揀鞋時，Kenny再次爆出金句「如果我得9隻腳趾都可着到」、「我有選擇恐懼症」，睇到笑爆嘴，難怪網民咁鍾意佢！



網民有話兒：

josscxx sax：每次睇到笑到喊！

qiaa ffersxx：Kenny真係好可愛。

hicv zzox：Kenny「時裝達人」上身，型！

llioc nixx：睇嚟佢滑雪都冇眼睇！