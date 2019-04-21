【影后級演技】 惠英紅困獸鬥慘被「輪姦」

相隔10年，影后惠英紅再拍無綫劇，於《鐵探》演出贏得口碑兼收視，雖然飾演「惡死女警官」氣場十足，但因日拍夜拍冇得收工，笑言試過在一日內與不同男演員演對手戲，有如被「輪姦」感覺！



惠英紅於《鐵探》扮演一名為求目的不擇手段的警界高層，她形容今次不容有失：「有壓力㗎！拍完《巾幗梟雄之義海豪情》後，無綫冇人搵過我。今次當足電影咁拍，樣樣都配合得好好。」



拍攝期間，她形容最難忘是警署的戲份，笑言有「被輪姦」的感覺：「雖然寫明每日拍10粒鐘，但有一日22場戲、44頁紙對白，同許紹雄拍完又到袁偉豪，睇住人哋一個個收工，我就繼續留守，不過同許紹雄合作真係畀佢笑死！」



談到劇中家庭生活相當失敗，「大仔」洪永城被悍匪擊斃，再到「細仔」楊明辭世，惠英紅細心地用不同的演繹方法：「兩個仔死我唔想感覺重疊，大仔死時我崩潰，但細仔死嗰刻我木無表情，一路行落山去到樹林先識反應，拍完我問導演覺得點，原來佢邊睇邊喊咗出嚟！」



重遇「姦夫」即鬥戲



今次躋身一眾男演員當中，她碰上新知舊雨，合作相當愉快：「許紹雄可以話係圈中第一個演我男友嘅演員，黃智賢就連我匿床底搞嘢嘅姦夫都做過，今次重遇大家唔同咗，有得鬥吓戲！袁偉豪就好有Heart，明星味出晒嚟，佢能夠短短十幾日脫水減到咁瘦，我覺得佢攞視帝㗎喇！（你試過類似咁為藝術犧牲？）都有，增肥囉，14日內增十幾磅，乜嘢垃圾食物都放晒落口，食到想嘔，真係好辛苦。」



服裝：SHIATZY CHEN

化妝：諺瞳.小白

髮型：James Lee@HAiR

場地：香港九龍東皇冠假日酒店