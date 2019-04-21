感情空白寄情工作　陳煒女人飯局勁冇癮

現年45歲的陳煒於2008年與年輕3歲的台灣商人顏志行結婚，隨後息影陪老公周圍去，至2012年復出無綫拍劇，當時盛傳婚變，但她一直沒有承認，至兩年前終開腔承認與前夫因性格不合離婚，但維持友好關係。



頭耷耷密密食



陳煒回復單身後寄情工作頻頻拍劇，雖然對感情事隨緣不強求，但亦希望早日覓得好姻緣，奈何至今仍未有着落。日前下午約2時，一身牛仔打扮的她與女助手現身長沙灣一間日本餐廳醫肚，職員安排她們到卡位面對面坐。陳煒全程笑容欠奉，即使食物上枱，依然一臉落寞低頭密密食，甚少與女助手交流。



見記者唧出笑容



逗留約個多小時，兩人醫肚後步往停車場，原本一直木無表情的陳煒，見到記者拍照即180度轉變展露笑容，並與女助手邊行邊傾，在商場Window Shopping，之後又往附近櫃員機提款，期間向記者表示要去開工直到夜晚，之後就雙雙往停車場取車離開。



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