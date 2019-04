韓國爆紅男團防彈少年團(BTS)本月12日推出新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》,首周銷量突破213萬張,打破了他們去年5月推出的專輯《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》的100萬3,524張的首周銷量紀錄,成為史上最高的首周銷量紀錄。



而英國音樂榜(Official Chart)昨日公開排名,BTS憑新專輯登上英國大碟榜(Official Albums Chart Top 100)的榜首,是首度有韓國歌手在該榜登上冠軍,而主打歌《Boy In Luv》亦登上英國單曲榜(Official Singles Chart Top 100)的第13位,而專輯及主打歌亦打入英國音樂榜的多個榜單,相當威水!



另外,BTS前、昨兩日亮相音樂節目《Music Bank》及《Music Core》宣傳新歌,首周打歌便同時奪得冠軍。