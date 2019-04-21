東方日報C1：落選港男撐心穎爆天后老公想離婚

黃心穎偷食人夫許志安被全城怒插，邊個出口撐都被圍攻！不過落選港男梁裕恆冇有怕，昨日凌晨在社交網發文，大膽撐心穎是受害者，更指「天后老公」講過會離婚！大批網民覺得他抽水、不合道德邏輯，即成為攻擊對象。



無綫藝人黃心穎偷食人夫許志安犯眾憎，工作及形象一鋪清袋，女方更面臨被解約。而許志安雖然獲老婆鄭秀文包容原諒，但外界未能像其妻大方原諒他，工作一樣要煞停。



被鬧道德價值觀有問題



正當全城怒罵偷食男女，2016年落選港男、有「爆肌消防員」之稱的梁裕恆（Flow）竟出口撐心穎。昨日凌晨他在社交網上載與女方合照及爆料，指有人婚姻出現問題想離婚，心穎才跟對方一起，直指她才是受害者：「醒起有一日佢好唔開心咁同我講，因為同男朋友好少機會見面，感情出咗問題，又話愛上咗另一個男人係有婦之夫，好內疚。那個是天后的老公，但那個男人說佢哋嘅婚姻一早出咗問題，個男人同佢講會離婚，她才願意跟他一起。個男人唔係有錢？又唔係好樣？佢又唔係賣身，只是一個追求愛情嘅女仔。個男人冇嘢畀到佢，就只是愛錯一個人，係有錯，但罪不至死！」



文章一出，即引來大批網民一面倒鬧爆，直指Flow的道德價值觀有問題！就算追求愛情，但背男友偷食人夫已是錯，更有人質疑當紅的心穎怎會跟Flow分享愛情經歷？不少人留言笑Flow不應該用這種方法博出位，只會被大眾更討厭。據知，當年他參選港男出席「現場最受歡迎香港先生」投票活動，已被心穎讚他的強項是「唔怕醜」，至比賽當日，心穎亦擔任表演嘉賓，可見二人相識已久，Flow亦曾在社交網讚「心穎BB可愛靚女」。



「萬箭穿心」的Flow懶埋負評，昨日再上載一張五格漫畫，內容是主角睇到身邊所有人流血，沒有流血的主角被藐視，最後惟有打自己一拳，成為大家的一分子，似想帶出羊群效應來反擊網民。不少網民鬧他還敢發文：「佢以為自己講緊真理！」亦有人問他是否沒聽馬國明講「呢個世界冇人有資格發言，除咗安仔太太外」這句說話，並以許志安開記者會道歉時說「我係一個壞咗嘅人」，取笑已轉做健身教練的Flow是「一個壞咗嘅健身教練」，提議他「健身健埋個腦」。



「情願喺旺角裸跑」



受到圍攻的Flow以短訊回覆記者，繼續堅持己見：「我只係將知道嘅事實講出來，等大家可以多一個角度去睇呢件事，我冇話當事人冇錯，當事人係有錯，但唔係片中所睇到嘅勾引或主動，明顯佢哋嘅關係並非嗰日先開始，可惜大家唔係去思考或尋求真相，而係選擇站喺道德高地去踩死一個人。我認為今日嘅香港非常恐怖，講出嚟唔係乜嘢博上位，我預咗係一致負評，只係將自己良心說話講出，希望大家可以公道啲去睇呢件事。對呢件事我唔會再作乜嘢回應，知道嘅我已經講晒。」



問到可擔心被指抽水？他稱：「真心冇嬲，都係一早預料嘅事，網上嘅說話總係殘酷，因為唔使負責，亦係大家發洩嘅一個渠道，我明白大家對事件嘅睇法，如果要咁樣上位，我情願喺旺角裸跑，呢件事對我一啲好處都冇。」



對於Flow的言論，無綫高層樂易玲被問心穎可有向她提及愛上人夫？她稱：「發神經！呢個人抽水，絕對唔信！」



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