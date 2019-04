歌手韓子亮(TL)的新歌《Baby Wanna Let You Know》中,請得李海清(JoJo)擔任MV女主角,談及他的「地拖頭」造型甚為出位,他感謝髮型師為他度身設計:「個靈感係由《Party with TL》首歌入面一班黑人而嚟,我想貫徹番MV入面嘅街頭風格。(Set頭時間長唔長?)你唔好睇好似好複雜咁,其實我都係坐定咗大概45分鐘就搞掂,真係快、靚、正!」



TL又指新造型將會再出現在其首次個人演唱會上,他搞笑說:「因為呢個造型真係冇得輸,演唱會完咗之後,仲可以將個假髮笠落支棍度拖地,好環保!」TL又指之前推出了十幾首歌,但首首都被網民狂插,但今次新歌少了負評,他開心表示覺得是個好開始:「我會繼續進步同努力。」