【感情金錢要分明】李佳芯上車唔搵仔供樓

視后李佳芯（Ali）去年正當事業處於高峰之際，其身心爆煲以致健康出現問題，工作突然叫停。當時心情大受打擊，全靠男友陳炳銓陪伴走過低潮。兩人戀情一直備受關注，36歲的她事業得意，不時被外界催婚，但Ali坦言不想為上車、為年齡而結婚：「我希望有一個健康嘅婚姻！」



不強求冧莊



轉投無綫前從未接觸過戲劇的李佳芯，加入無綫初期被封為「御用小三」，她默默耕耘及積極「從良」，終於成功搣甩「狐狸精」形象。去年劇集《BB來了》演繹「貼地港媽」一角助她登上事業高峰，勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》視后寶座，對於被看好冧莊再贏視后，她坦言已經好滿足：「上次攞獎有一半因為好彩，獎項唔係我終極追求嘅嘢。」



美女與野獸？維護男友「靚仔㗎」！



當年負能量爆棚的Ali，多得男友陳炳銓願意傾聽，並帶她到戶外放鬆：「我情緒好波動，其實身邊嘅人最感受到你唔好嘅情緒，不過佢明白我工作上面對緊嘅問題，身邊有人體諒係一件好事。」儘管外界嘲他們是「美女與野獸」配搭，兩人選擇一笑置之，更忍不住為男友護航：「其實有人話佢靚仔㗎！對我而言，樣唔係最重要，合眼緣都好緊要。」



公屋出身的她，即使近年接Job接到手軟，但依然保持「慳妹」作風，孖男友過簡單貼地生活。Ali曾揚言今年的目標是成功置業，更希望靠自己「上車」，又指兩人拍拖講心不講金：「置業都要講緣分，搵錢真係好辛苦，我唔希望為咗一舊磚頭咁吃力。（結婚一齊供樓？）唔希望感情同金錢掛鈎，而且我唔想因為年紀就嚟老，就求其結婚，我希望有一個健康嘅婚姻！」



壓力爆煲健康亮紅燈



一向擅演情婦的Ali，於2015年迎來首個擔任女主角的機會，但她卻不開心，反而自覺不懂演戲。她謙虛地表示自己不是天才型演員：「我一定要有足夠時間做功課，準備充足先做得好。每次開劇做新角色都有壓力，初時未習慣會爆喊，尤其有時有場戲唔識點做，我會喺屋企喊住話唔想返工！老實講，我不嬲做開奸角，突然間《律政強人》畀我一個小綿羊角色，係唔識呀！」



劇接劇冇停手

入行11年來，她一向肯捱肯搏毫不錫身，於2017年發現卵巢附近有10cm的囊腫，需接受卵巢囊腫切除手術。手術後Ali似乎仍未識驚，劇接劇忙個不停，早前其身體再次響起警號，壓力爆煲致臉上生滿粒粒，甚至要辭演新劇，一度停工調理身體。她說：「去年拍完三套劇之後，皮膚變到好差，連化妝都遮唔到，情緒都同時好差！不過做演員其中一個訓練，就算幾殘都好，行出嚟都要覺得自己好靚，係一個自我麻醉！」



熱愛策騎去旅行過足癮



Ali今年獲邀請擔任《富衛保險冠軍賽馬日》大使，她表示由細到大都鍾情於馬，曾經學過兩年策騎，但長大後無奈工作繁忙，未有時間重拾興趣。她說：「如果我Plan去旅行，或者返內地工作，只要當地有策騎嘅地方，我都會特登計劃一日去騎。」



由於爸爸是馬迷，故她從小已接觸不少賽馬知識，Ali笑說小時候有好運相伴：「我細個望住電視亂咁噏，無論點都會中三甲，到大咗都會去碰運氣，但自知冇咩橫財運，所以通常會儲起平時運氣中一個大獎！」



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Blazer & Pants：Victoria Beckham from Joyce

Heels：Sergio Rossi

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