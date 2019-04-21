鬧黃心穎嘅人冇能力偷食？梁裕恆同網民開火

2019年04月21日 10:14
  • 東網電視
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    梁裕恆尋日出Post撐黃心穎，今早佢又再出聲！

    落選港男梁裕恆（Flow）尋日自稱黃心穎向佢訴苦，仲話憑良心講說話，唔只被網民怒插，而無綫高層樂易玲都鬧佢抽水「發神經」！事隔一日，阿Flow似乎「愈戰愈勇」同網民開火，今日喺Instagram Story上載一張對話截圖，內容更提到「鬧嗰啲人只是內心有鬼」、「想偷食無能力」，不過未幾就刪咗！

    A：作為朋友我唔見到你千夫所責！呢單新聞，對我黎（嚟）講，只係好正常，每日都發生緊，但當件事主角唔係自己時，呢個時候所有人都高高在上，個個道德X！

    B：拍拖結婚那刻誰不是想一生一世　感情事那有這麼簡單　非黑即白　鬧果（嗰）d（啲）人只是內心有鬼　自己偷食　想偷食無能力　比（畀）人包　在夜總做又同時拍拖　我唔識果（嗰）d（啲）人我唔理　我唔知佢情況　但有d（啲）我明知佢比（畀）人包　搞人老婆　拍緊拖周圍同人搞　仲好意思走離（嚟）留言鬧　出post鬧　當然有一些是經歷過被人傷害

    而Flow就喺圖上寫住「事情唔係發生係（喺）自己身上總是說得很輕鬆　但願你們經歷過的愛情真的像童話故事一樣　相愛很難」

    佢仲喺facebook上載廿幾張支持佢嘅截圖，留言：「收到晒 明白的 咁既（嘅）情況圈外圈內人都不方便公開支持或表態」