Adele婚變粉絲讚好　14億身家恐被前夫分走

英國巨肺天后Adele日前宣布與老公Simon Konecki分開，結束8年情，消息震撼全城，唔少網友都表示唏噓，不過Adele部分粉絲竟然於社交網高聲叫好，仲轉載惡搞圖熱烈慶祝！點解咁做先？有粉絲表示Adele早年因情傷而寫下名曲《Someone Like You》、近年亦曾以舊情入歌，寫下《Hello》，首首情傷歌都Hit到爆，相信佢離婚將會寫下動人新歌，有粉絲更興奮到爆粗留言：「X！新碟一定令人勁心痛！好期待呀！」



另一方面，Adele婚變後傳言滿天飛，有傳二人於去年聖誕前已經分開，事因聚少離多而影響感情，其實已經分居一段時間，今年2月的英國音樂獎只有男方單拖出席，一度令人懷疑二人情變，不過知情人士指佢於頒獎禮上未見異樣，心情不錯。至於佢同Adele另被指未有簽下婚前協議，可能有望平分女方高達14.7億港元身家，未知會否就此打官司！



此外，有指Adele三個星期前已飛到英國搵媽媽Penny Adkins，傳她打算離婚後與6歲兒子Angelo於倫敦定居，住近媽媽，同時希望囝囝接受當地教育。