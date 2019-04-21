「死侍」賴恩北京谷戲　行胡同捉神探比卡超

於超級英雄電影演「死侍」一角人氣爆燈嘅加拿大型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）近年片約不斷，下個月就將有為「比卡超」抵死配音嘅新作《POKÉMON神探Pikachu》（Pokémon Detective Pikachu）出爐，佢與導演Rob Letterman、拍檔Justice Smith及Kathryn Newton今日會於北京出席宣傳活動同fans見面，繼日前拍片搞笑宣布來華，同時笑稱「吸盤小丑」唔會嚟，賴恩今日又於社交網分享與寵身小精靈互動時刻谷戲！



賴恩昨日已經到達北京，今日就於社交網上載自己做遊客行胡同嘅相，仲與化身神探嘅「比卡超」合照，笑言捉到隻精靈，又話「比卡超」勁高大，留言表示自己好細粒，更搞笑指：「原來裡面有個人！（我指我裡面呀！）」佢另外加送坐人力車扮大爺嘅chok相，粉絲紛紛派Like！



其實賴恩日前先喺社交網分享完成與森姆積遜（Samuel L. Jackson）同莎瑪希爾（Salma Hayek）合作嘅動作喜劇《保鑣救殺手2》（The Hitman's Bodyguard 2），之後就分享與老婆Blake Lively拍拖開工嘅合照，轉眼就訪京宣傳，堅係忙爆！