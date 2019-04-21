打女人被送檢　浦田直也獲釋今晚開記招

日本6人男女混合跳舞組合AAA的36歲隊長浦田直也，前日凌晨涉於東京的便利店內毆打一名女性被拘捕後，今早由月島警署前往送檢。警署外有約60名傳媒聚集，金髮戴上眼鏡的他，坐在警方的七人車後座，眼望前方，一臉落寞。浦田於下午返回月島警署後，並於下午5時多獲釋，他乘坐事務所的七人車低調離開，他拉上後坐窗簾，並冇露面，今晚香港時間約7點將舉行記者會交代。



浦田直也涉嫌於本月19日凌晨，在東京中央區一間便利店內向一名20多歲的女性搭訕。當時，浦田向該女子表示自己是AAA成員，邀請對方飲酒，但女方不認識組合，浦田老羞成怒出手掌摑對方。有報道指女方曾逃到附近的大樓，浦田追至在電梯用腳踢對方。女子報警後，浦田向警方表示自己飲醉酒，不記得所發生的事，否認曾動粗，但便利店的閉路電視拍下其動粗過程。



AAA的官網於昨晚發聲明表示：「有關成員浦田直也被捕的報道，事務所現正了解事件，令大家擔心實在十分抱歉。」AAA於2005年出道，曾奪日本唱片大賞最佳新人賞，並連續7年演出《紅白歌唱大賽》。



近年成員各自發展，成員西島隆弘昨日於大阪巨蛋舉行個人演唱會，對浦田被捕未有回應。組合原定於6月15日起，於日本8個地方舉行21場粉絲見面會，預定入場人數約30萬人。但隨着浦田被捕，恐怕組合會面臨停工，活動隨時叫停。而由昨日起於原宿舉行的《AAA DOME TOUR 2018 COLOR A LIFE PHOTO MUSEUM in TOKYO》寫真展宣布取消。隊友宇野實彩子及與真司郎原定本月22日出席的啤酒活動亦告取消。



天后濱崎步與浦田一向感情要好，兩人以姐弟相稱並傳出緋聞，步姐昨日有更新Instagram，宣傳今日演出的網上直播節目，但對浦田被捕未有回應。