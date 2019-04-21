洛陽開騷　任賢齊全副武裝去遊覽

藝人任賢齊剛完成洛陽的巡迴演唱會，當晚全場爆滿，門票供不應求，加位再加位，門外更炒至三千元人民幣一張，令小齊也感嘩然。今次巡迴演唱會，小齊特別準備了點唱環節，練了一大堆歌，可是沒想到一位媽媽級長輩站起來點唱說：「小齊，我因為聽你的歌認識了我老公，多謝你，我想點唱《珍惜》！」小齊想了又想，嘗試清唱幾句，結果還是記不起來，他苦笑道：「哎吔，你是來踩場的嗎？哈哈，你點的歌是我作的，可是我都忘了怎麼唱.....哎喲，嚇出一身冷汗！好尷尬....真的下次要好好準備更多歌才可以，今天我送你《心肝寶貝》代替吧。」



今次巡演小齊特別選了一些平常小去的城市去演出，接下來有濟南，成都，天津，太原，廈門，蘇州等等，平常演唱會總是機場酒店場館就回家，今次他來到洛陽，就堅持要去看看當地最有名的「龍門石窟」，他說：「記得十多年前來過，當時也想去看，選錯日子選錯時間，到步下車不到五分鐘，我就變成了『龍門石窟』的最新景點，印象中是給過千人圍觀，差點離不開，甚麼也沒看就逃！今次一定要補回上次的遺憾！我早上七點就起床，八點出發，結果今次終於成功了，不過是用跑跟急行快閃完成，哈哈，戴着口罩去看！途中都三次被一些旅客認出來，幸好也沒有引起太多人注意。但別人用三個多小時行畢的路程，我用了個半小時就跑完，回來時覺得累死了。」他在台上也有說：「如果昨天在『龍門石窟』遇上我，我又沒跟你合照的朋友，跟你說對不起，下次有機會再影過。」演唱會完畢，他就跟家人一起放假，帶小朋友去旅行，之後六月再進行下一站天津的巡迴演出。