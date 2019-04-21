靚保母擒老公！霸氣Sharon用狗糧擊退小三

全城嚴打「小三」，與英國搖滾老祖Ozzy Osbourne結婚37年嘅真人騷女星Sharon Osbourne就真係好有經驗，現年70歲嘅Ozzy多年來不時被爆偷食，Sharon密密公開「拆彈」，被視為「霸氣正印」，而佢近日更分享出動狗糧擊退小三嘅經歷，唔少網民驚嘆！



「撒狗糧」於內地解作「情侶放閃」，不過Sharon就真係撒狗糧退敵，佢近日受訪時自爆80年代一次於萬聖節家庭派對中，發現自己一家嘅靚女保母竟然狼擒佢老公！當時佢未有怪責醉到不省人事嘅Ozzy，又指：「我拉咗條女出房，然後同大家隊到佢勁醉，佢醉爆瞓返入房時，我倒咗一包狗糧上佢身，仲有即沖咖啡、粟米片同糖漿，倒到佢成身都係！」Sharon表示個保母瞓醒就即時走咗，冇再為佢一家打工。



Sharon多年來曾多次面對老公偷食的消息，早年曾自爆不時巡唱嘅Ozzy於世界各地都有情人，據佢所知有6個「小三」包括俄羅斯嘅後生女，英國嘅按摩師同甚至佢哋一家嘅廚師！近年最浮誇是為男方被爆與髮型師Michelle Pugh發展長達4年嘅婚外情，二人一度傳婚變，後來和好，並於2017年重訂婚盟。