怕陪月有麻疹　陳展鵬自己落手湊女甩轆

剛榮升父親的藝人陳展鵬，今日於電視城為無綫新劇《唐人街》開工，拍攝一場路祭戲份，期間他突然消失一陣子，原來是於社交平台公布喜訊，雖然拍攝悲情場口，但鏡頭以外的他卻是非常風騷，更心情大靚受訪，大談剛為人父感受，他說：「今日復活節好開心，天氣好，又多演員，同埋公布囡囡出世。其實BB出世一星期，未改中文名，交畀太太（單文柔）同長輩去改，暫時稱呼佢為小豬比。（點解？）因為豬年出世，太太叫菲比，結合埋就叫小豬比，之前都想公布，但日日開工，太太生完又要休息，驚佢應付唔到傳媒，又要餵人奶，適應唔到節奏。」



自己落手落腳湊女



展鵬更指原定請來陪月，惟對方開工前去旅行，剛巧機場爆發麻疹，擔心陪月受感染，故為求安心，已着對方先驗身，結果有抗體才再到屋企開工，更說：「所以頭幾日我自己湊，有啲甩轆，囡囡非常之曳，因為唔可以話佢乖，第一日有少少問題，餵唔飽個女，佢又喊，換尿片又喊，包布包得唔好又喊，我最後上Youtube學點包，搞5、6個鐘之後又要開工，好在都叫順利。」



見太太打針心痛



談到太太生B過程，展鵬表示一直陪在太太身邊剪臍帶，更笑說：「唔剪會畀人拉，我唔想畀人起訴，男人都要做晒呢啲嘢，醫生好好，由太太打麻醉針開始就可以一直陪住佢。（見BB感動到喊？）我一直忙住安撫太太都好緊張，見太太打針好痛都心痛，當時有一刻諗，捱得咁辛苦不如唔好生，見佢咁痛又要開刀，個心好難受。（點獎勵太太？）一直都有，但佢好簡單，只要求我多啲陪佢就得。（買樓獎勵佢？）都會，都安排好，都有，唔買過兩年都買。（一家三口搬去新屋？）未決定，唔擺滿月酒，可能擺百日宴。（冇請假？）唔想影響劇組，惟有瞓少啲，好在太太生日通告唔係好密，有時唔好意思，有時拍嘢都會遲到半個鐘。」