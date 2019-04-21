跨過難關！鄭秀文：冷靜下來那些感覺沒了

飽受老公許志安出軌困擾嘅鄭秀文（Sammi）雖然表示原諒對方，但唔少朋友及粉絲都好擔心佢！而剛巧佢早前為內地真人騷《少年可期》擔任老師嘅一集日前終於播出，佢喺節目中向樂華七子（NEXT）分享人生經驗。



Sammi去到Gym房時，幾位弟弟都大讚佢：「能堅持這麼多年，真的蠻難的！」Sammi直言：「其實沒有甚麼秘訣，不管我做甚麼，我就喜歡堅持到底，而且我是特別不怕吃苦的一個人，如果你要面對的你的工作，必須有一個堅持的精神。」被問到「如果哪天不做藝人了，會怎麼辦」時，Sammi諗咗陣笑言：「當家庭主婦，可能在家裏帶孩子吧，我不知道。」講到有冇其他職業想做吓？Sammi就話有關時尚吧！



講到作為藝人，一舉手一投足都會受到大家關注，入行29年嘅Sammi就分享經驗：「人有些時候必定會有負面情緒，比如你身體很累的時候，或者是你遇到不順的時候，我覺得負面的情緒一定有的，但可能隔了幾天，你冷靜下來，那些感覺沒了，你就繼續加油。」



佢又提到2016年紅館騷「失聲」事件，佢形容自己好似不倒翁一樣：「當你跌倒了你不要害怕，不要被那種負面的情緒去打倒你，我覺得人生的每一個難關都一定可以撐過去的。」連番金句點醒唔少人呀！