藤岡靛港騷晒廣東話：香港係有好多回憶地方

演而優則唱的38歲日本男星藤岡靛，昨日假九龍灣展貿中心Music Zone舉行亞洲巡迴演唱會《Born to Make History》的香港站演出。曾在香港及台灣發展的他，吸引不少圈中人捧場，包括杜德偉、陳國坤及歌手何韻詩等，來自日本的粉絲亦專誠飛到香港捧場。



演唱會甫開始，藤岡即以廣東話大嗌：「我返咗嚟香港喇！」又大叫「叉燒飯」、「凍檸茶」，十分搞笑。他全晚演唱了超過20首歌曲，彈結他又彈keyboard ，展示音樂才華。 當他演唱動畫《YURI!!! on ICE》主題曲《History Maker》時，全場歌迷大合唱，氣氛熱烈。



藤岡靛全晚落力以廣東話、普通話及英文三語與歌迷溝通，他以廣東話表示：「香港對我係有好多回憶地方，因為有好多第一次。」當中包括他首次做電影男主角，執導其處男片《八月的故事》的導演麥婉欣當晚亦有前來睇騷。



藤岡靛為是次亞洲巡唱，特別翻唱了王菲的 《紅豆》，為歌迷送上驚喜！演唱會尾聲，藤岡靛在台上與歌迷大合照，又用手機自拍，叫人要follow其Instagram及微博，並承諾會很快再次來港跟粉絲見面。