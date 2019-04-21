符致逸唱片舖搞謝碟會　開心到眼濕濕

環球歌手符致逸（Adrian）等了五年，終於推出首張廣東專輯《The Night Begins》。出碟當日他連續去6間實體唱片店，視察銷情，就如電影上映會搞謝票會，而他就實行做「謝『碟』會」，親自答謝唱片店老闆對他支持，願意入貨並放在當眼處售賣，同時遇到有顧客是來買其專輯，更加開心到即席做簽名會，逐一為知音人寫上感謝字句。



去到最後沙田站，他更來一場「迷你演唱會」，自彈自唱演唱，一口氣連唱幾首，更首度公開現場演唱收錄作《無數》，又為粉絲簽名及拍照留念。Adrian表示在實體唱片已漸漸被遺忘的時代，還見到自己的專輯能置身當中售賣，如同夢境成真實在有點激動。



再令他意想不到是其CD在剛公布的新一周唱片銷量榜排在No.1，他開心到眼濕濕說：「衷心的感恩、感動、感謝一直有你們默默支持，有大家仍堅持到實體唱片店買碟，我希望能有機會再出到唱片吧。作為第一次出廣東唱片的歌手可以達到唱片店銷量No.1，更是很值得高興。尤其我還是一個放棄了原來工作的人，在人生中途才全職出道追夢的歌手，即使是只有得到一次的銷量No.1，對我來說也是值得紀念的，所以我決定擇日再快閃，連續再去做謝碟會，為自己慶功！」