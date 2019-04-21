首個小巨蛋騷！許茹芸獲楊采妮拋夫棄子撐

出道24年的台灣歌手許茹芸（琇琇）昨晚（20日）在台北小巨蛋首度舉行演唱會，除了其韓籍老公崔栽誠（Mr.Big）一早到場打點，圈中老友楊采妮、李心潔、蔡依林、蘇慧倫、許哲珮、黃大煒、蔡健雅、張清芳等都有來捧場。



出門時阿仔爆喊



采妮和心潔笑言為了飛到台灣支持琇琇而拋夫棄子，采妮說：「這場小巨蛋演唱會對琇琇太重要了，出門時就跟兒子說要去看契媽的演唱會，可惜兒子依舊不捨太哭起來。」李心潔表示如果帶孩子來，自己就沒有辦法專心看演唱會。



化身芙烈亞女神



琇琇以一襲淡綠色禮服現身，長達18公尺的飄紗化身芙烈亞女神獻唱《芙烈亞》，她感動地說：「台北是我的家，這片土地孕育了我，我的音樂也是從這裏開始，但我人生的第一場大型演唱會，卻都不在這裏，這一直是我心中一個最大的遺憾，終於，我回來了，謝謝你們的陪伴，謝謝你們給我的愛。」



吳宗憲催生仔



演唱會請來台灣綜藝天王吳宗憲（憲哥）擔任嘉賓，合唱經典情歌《男人女人》時，憲哥妙語如珠掀起調潮，他先以韓語「你好」、「謝謝」問候粉絲，也趁機問候一下她：「為甚麼嫁到韓國都沒跟我們說？」琇琇尷尬地回應：「我同時宣布（戀愛跟結婚）啊！」，他繼續追問：「小孩呢？」她說自己有兩個契仔、一個契女，憲哥指着她的肚子說：「要從這個地方出來才算！如果10幾年前，我未婚生子還沒爆出來，我追求你有沒有機會？」她果斷地說：「沒有！」，他無奈地說：「好啦，那就永遠當兄妹啦！」。



徐佳瑩做嘉賓



此外她又請來金曲歌后徐佳瑩擔任嘉賓，合唱《愛就愛吧》，徐佳瑩表示在後台時，一直要自己不能哭，因為琇琇唱得太好聽了，唱每一首歌時，她內心都很澎湃。



嫁去韓國未搭過的士



在舞台上她獻上外婆、許爸許媽年輕時的照片，指爸爸為了她，努力地追上時代潮流，學會用Facebook、IG等，又大晒幸福：「更幸運的是，我又遇到一個可以讓我繼續任性的男人。」台上曬出她與老公Mr. Big的恩愛照，她透露自己嫁到韓國五年，從來沒有自己坐過的士，只因老公覺得一個女孩子單獨坐的士很危險，她去哪裏，老公都當她的司機，朋友聽聞都覺不可思議，問她不會覺得不自由嗎？她笑說：「其實我是很享受的！」



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