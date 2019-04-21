被對號入座講「安心」　朱庭萱兩度發文澄清

歌手許志安偷食黃心穎事件轟動全城，日前飲食作家朱庭萱（Bonnie）於社交網就事件有感而發，大談男人「色字頭上一把刀」，她指：「一時嘅衝動，可以毀掉你嘅事業、家庭；背負一個賤男嘅惡名...究竟值唔值？」又講到有人得知另一半偷食後選擇忍受：「仲有一種叫盲目傻人，明知身邊人不忠，但卻繼續縱容、忍受。若因為有家庭有兒女，還可理解。但只是情侶關係，婚都未結就要強忍一次又一次的背叛⋯請問他們的不忠不就是你們盲目縱容出來的後果嗎？」



Bonnie發文後隨即引起關注，更有部分內地媒體誤會她為許志安太太鄭秀文的閨蜜，繼而大肆報道，Bonnie得知後亦立即發文澄清：「各位朋友，大家可能有所誤會，我只是因『偷食事件』而有感而發地寫了篇文章，只是由這事件想抒發一下對現代愛情觀淪陷的悲哀，沒有指摘誰，希望大家不要對號入座。而我亦不是Sammi的閨蜜。」



有見媒體繼續報道，今日佢再次發文解釋：「沒有任何人有資格批評就算你是閨蜜，何況我跟本甚麼都不是。只發表了一篇愛情散文卻竟然會演變到這樣失實的新聞。謝謝大家對那篇文章的厚愛，但也請不要對號入座了。」