亮相NGT小隊解散騷　山口真帆宣布離隊

日本新潟偶像女團NGT48的23歲成員山口真帆，今年1月驚爆遭隊友出賣，勾結兩名男粉絲在其寓所附近埋伏施襲及企圖強姦。山口自今年1月10日演出NGT劇場3周年紀念騷後，於今日復工，亮相其所屬小隊Team G於NGT劇場舉行的解散演唱會，並宣布將會離隊。



演出開始前，NGT劇場負責人早川麻依子再為風波鞠躬道歉。停工101日的山口真帆，現身與隊友合演短劇，身形消瘦不少的她，在台上載歌載舞，臉上亦不時掛上笑容，又表示令大家擔心感到很抱歉。演唱會尾聲時，山口朗讀預先準備的信，含淚宣布將會離隊，她表示：「現在的我能為NGT做的事，就只有離隊。」山口將於5月5及6日舉行最後握手會，5月18日演出告別騷。同隊的長谷川玲奈及菅原里子亦宣布離隊。昨日，山口曾與收費歌迷網留言，表示不希望今日來臨，又透露只從LINE短訊上收到小隊Team G解散的通知，已暗示有離隊打算。



山口真帆遇襲事件曝光後，NGT高層放生搞事成員，又強迫受害人山口公開道歉，處理手法惹來外界爭議。NGT早前宣布小隊Team NIII及Team G舉行最後演出後，將解散及重組。