睇劉松仁主理舞台劇　衛蘭朱潔儀感動到喊

藝人劉松仁籌備兩年多的心血音樂舞台劇《利瑪竇》首場演出，獲鄧萃雯、衛蘭、衛詩、朱潔儀等到場欣賞。男主角王梓軒（Jonathan）與女主角陳潔儀（Kit）於頭場表現得淋漓盡致，感動到觀眾眼濕濕，捧場的衛蘭表示：「好感動，成個故事都好勵志，利瑪竇份堅持同勇氣令我覺得好有希望，成個製作都好好，Jonathan跑去搶番個十字架時，我好感動，有滴眼淚。」而衛詩大讚啲歌好聽，尤其是最尾那Part。



而久未露面的朱潔儀亦異口同聲說：「佢哋好投入去做，好感動，我臨尾喊咗出嚟，啲歌好正，開場已經覺得好澎湃，梓軒做利瑪竇做得好出色，Kit嘅歌好好聽！」雯女同樣大讚眾演員好認真，故事亦好感動，她說：「劇本幾深，唔係一睇就即刻明，係需要時間消化，我今晚返去要再深深嗒吓嗰陣味道！」



完場時，眾演員到台上謝幕後，全院觀眾都不肯離場，企起身一直拍掌歡呼，5分鐘後，各演員再次出場，而大功臣劉松仁上台一同鞠躬致謝，頭場演出十分成功。



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