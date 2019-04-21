《鐵探》劇透：晞華密謀孤立宇森

第十六集(04/22)

展亮（石修飾）支持宇森（黃智賢飾）重新調動西九警區人手，晞華（惠英紅飾）表面答應，卻做好準備將宇森孤立。宇森確定了調配人手方案，但仍不足以撼動晞華的強勢地位。慧雅（陳敏之飾）想找經驗十足的國曙（許紹雄飾）幫忙，惜兩男不歡而散，慧雅只好私下求助國曙。到了預定日子，晞華收到宇森的方案大為光火，立即召回西九所有高級警官，讓他們當着宇森的面宣稱效忠自己，怎料宇森與慧雅早有部署。宇森終於鬆一口氣，卻發現慧雅私會國曙。而晞華利用死去的勵進（洪永城飾），暫時擺脫展亮的信任危機。



第十七集(04/23)

晞華聽從國曙的警告，合作對付宇森，利用世孝（泰臣飾）手下江正龍（楊潮凱飾）的案件挫其銳氣。喜悅（蔡思貝飾）將手鏈扔入海中，擺脫來自勵傑（楊明飾）的感情束縛，還通過了高空工作隊的遴選。尚垶（袁偉豪飾）出院，向永正（梁競徽飾）坦白飽受中槍後遺症，已申請轉做文職。一隻腕表勾起了永正在臥底期間與蔚喬（蔣祖曼飾）的戀愛回憶，想不到在法庭遇見已經投向正龍的蔚喬，並眼看她受盡委屈，憤怒不已。永正暗自跟蹤二人，但他的行動很快被鎖定正龍為目標的勵傑制止。永正鼓起勇氣向蔚喬坦白心意，遭對方拒絕。



第十八集(04/24)

彤彤（黃學盈飾）意外撞破軍火交易，阿喱（林敬剛飾）想殺人滅口，被秉高（姜皓文飾）制止。秉高為保彤彤安全，將她交給清妤（李美慧飾）照顧。勵傑擔心晞華的權鬥令西九更亂，晞華明言心中有數。宇森將之前被晞華欺壓的警員召回重案組，還拋出一個晞華無法拒絕的理由。宇森表明勵傑與尚垶都是團結西九的重要拼圖，叫勵傑設法說服尚垶。可惜尚垶去意已決，此時他見到秉高，不顧一切追出，秉高挾持勵傑，並在母親新鄰居鄺詠莎（鄧佩儀飾）幫助下得以逃脫。永正等手足動之以情，尚垶決定重回前線。



第十九集(04/25)

尚垶回歸首項任務是捉拿正龍歸案，迫他露出和營長（吳廷燁飾）交易的馬腳，惜無功而返，加上另一助理處長尹天昱（李成昌飾）的壓力，晞華安排永正說服蔚喬替警方搜證，蔚喬念於舊情答應。根據蔚喬提供的線索，正龍將和其他黑幫進行交易，警方立即設防。到了交易時間，始發現正龍是想把警察和競爭對手一起炸死！展亮為事件問責，晞華竟主動攬下全責，未將責任卸給指揮官宇森。永正責怪蔚喬報訊來遲，蔚喬努力辯解，但深陷失去同僚痛苦的尚垶等人不願理會。



第二十集(04/26)

尚垶等人去見手足的最後一面，懷念共同作戰的種種，悲痛不已。但他們很快重整旗鼓，重新搜集正龍的犯罪證據，行動過後推論出有警方高層與營長合作。阿喱發現彤彤有他們和正龍交易的證據，打算出手殺彤彤除後患。尚晴（潘姿善飾）不滿將要移民芬蘭而離家出走，路上巧遇彤彤，二人因阿喱埋伏而變得危險，幸有詠莎及秉高護航救出。秉高帶着尚晴聯絡尚垶，兩人決定借用兩女孩身份作為秘密溝通渠道。詠莎向晞華匯報，看到晞華獨斷專制背後的另一面。