尼日利亞採訪失聯！陳貝兒公路中伏扮窮保命

藝人陳貝兒主持的無綫節目《嫁到這世界邊端》深受歡眾歡迎，近日台前幕後出發到尼日利亞，為第3輯的拍攝工作揭開序幕，想不到此行令見慣世面的貝兒差點嚇破膽。除經歷了24小時機程外，甫抵埗便驚聞採訪的家庭附近發生4屍命案，而日前出發到男主角的家鄉時，途中更遇上「拮胎黨」企圖打劫，幸而最終有驚無險。



摸黑出發遇「拮胎黨」



貝兒接受東網長途電話訪問時，透露驚心動魄的一幕：「呢度嘅採訪工作比想像中困難得多，隨時會斷水斷電，好多地方唔拍得、唔影得。攝製隊已經有荷槍實彈嘅軍裝警員24小時保護，但嗰日凌晨3點幾出發，摸黑搭長途車往人妻丈夫嘅家鄉時，中途遇上爆胎，嗰位丈夫即刻吩咐我哋唔好落車，原來係啲賊專登喺公路上放雜物拮爆啲車胎，等人落車就上前打劫！」她又表示全程要扮「窮人」，手提電話不可隨便「露面」，以保障人身和財物安全否則很大機會遇上意想不到的危機。



四屍命案身首異處



由於當地通訊及網絡設施落後，貝兒坦言曾有數小時與外界失聯，令家人擔心不已：「我哋要喺尼日利亞逗留成個星期，坦白講我覺得留一日都嫌多。一到埗人妻就同我講4屍命案只係啲小糾紛觸發，但恐怖到竟然要分屍示眾，我都仲未有機會同人妻深入傾，問吓佢點解當初會決定嫁嚟呢個咁危險嘅國度，佢真係好堅。喺呢度我會覺得一出街隨時會遇上意外，每日都要好小心，希望快啲出發去埃及同摩洛哥，等我個心定啲。」