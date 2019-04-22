東方日報C1：陳展鵬B女出世買樓獎老婆

藝人陳展鵬昨公布太太單文柔誕下女兒，心情靚爆的他昨日開工搵奶粉錢，表示全程陪住老婆生B，並心痛對方要捱一刀，揚言會買樓獎勵老婆！BB回家頭幾日，展鵬暫兼陪月之職，落手落腳湊囡囡，新手爸爸被愛哭B女搞到一頭煙！



現年42歲的陳展鵬去年10月大搞「海陸」婚禮娶單文柔（Phoebe），婚後不久便宣布有喜，昨日他在社交網公布女兒已經出世：「Welcome to our home！小豬比來了。」並上載一家三口合照，照片中單文柔抱着小公主，兩公婆笑容甜到漏，BB則肥肥白白，相當可愛！



初為人父分享喜悅



剛為人父的展鵬，昨日到電視城為無綫新劇《唐人街》開工，拍攝一場路祭戲份，期間他突然消失了一會，原來在社交網報喜。家有喜事的他雖然要拍攝悲情場口，但百無禁忌，在鏡頭外亦非常風騷，心情大靚受訪，跟大家分享初為人父的喜悅。他說：「BB出世一星期，暫時未改中文名，交畀太太同長輩去改，暫時稱呼佢為小豬比。（點解？）因為豬年出世，太太叫菲比（Phoebe），結合埋就叫小豬比，之前都想公布，但日日開工，太太生完要休息、又要餵人奶，驚佢應付唔到傳媒，適應唔到節奏。」



太太捱刀心痛又難受



原本展鵬請了陪月，但對方開工前外出旅行，剛巧機場爆發麻疹，他擔心陪月受感染，為求安心要對方先驗身才到屋企開工，所以頭幾日由他自己湊「頂住先」：「都有啲甩轆，囡囡非常之曳，因為唔可以話佢乖，第一日有少少問題，餵唔飽個女，佢成日喊，換尿片又喊，包布包得唔好又喊，最後我上YouTube學，搞咗5、6個鐘之後又要開工，好在都叫順利。」



談到太太生B過程，他表示一直陪在旁兼親手剪臍帶，笑言：「唔剪會畀人拉，我唔想畀人起訴，男人都要做晒呢啲嘢，醫生好好，由太太打麻醉針開始就可以一直陪住佢。（見BB感動到喊？）我一直忙住安撫太太，好緊張，見佢打針好痛都心痛，當時有一刻諗，捱得咁辛苦不如唔好生，見佢咁痛又要開刀，個心好難受。」



守護「Quinta」健康成長



單文柔生B如此辛苦，展鵬當然錫到燶，笑言一定有獎勵：「呢啲一直都有，但佢好簡單，只要求我多啲陪佢就得。（買樓獎勵佢？）都會，安排好，唔買過兩年都買，去旅行亦少不得。（一家三口搬去新屋？）未決定。（會擺滿月酒？）唔擺，可能擺百日宴。」由於不想影響劇組，惟有瞓少些也不想請假，幸好太太4月19日生日當天通告不算太密，可以陪她：「有時都唔好意思，拍嘢都會遲到半個鐘。」



榮升媽咪的單文柔亦難掩喜悅，指BB已改英文名叫Quinta：「係開刀生，我同展鵬都好開心，望住小豬比覺得好幸福！佢成日笑，好得意，希望佢健康成長。（BB似邊個？）一時似自己，一時似展鵬，我生完嗰時迷迷糊糊，聽到展鵬形容BB我笑咗，因為BB出世時身上仲有羊胎水，佢話『佢啲頭髮點解攣毛嘅？嘩佢嘔白泡呀！』原來佢係形容緊BB個狀態，完全唔係形容個樣，嗰時我麻醉藥未過，睇得唔清楚。（囡囡點解叫Quinta？）係我妹提議，之後覺得幾好！Q喺P（Phoebe）同R（Ruco，展鵬英文名）中間，寓意可以喺我哋保護下健康快樂成長。」



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