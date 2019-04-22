瞓身演出！袁鎮業唔再怯獻出第一次

藝人袁鎮業（Kelvin）平日主要在電視、電影演出，近日他轉戰舞台劇，在拉闊劇團的《書虫的少年時代》中飾演第二男主角「Titanic哥」，由流氓浪子轉變成補習天王，性格爛撻撻但其實相當情深，跟「珊姐」黃榕有段可歌可泣愛情故事，其中一個造型Kelvin更是上身穿皮褸，下身只得孖煙囪，相當突出！



問到為何會嘗試舞台劇？Kelvin說：「其實我以前一直好怕演舞台劇，每逢有朋友問我有冇興趣演，我都會有唔同藉口，例如排練時間長、觀眾唔夠電視平台多人睇、付出不成正比等負面說話，其實都係一個字就係『怯』，今年轉眼入咗行六年，真真正正成為全職演員，呢六年我一直有跟唔同老師學戲，心諗既然決心轉行做演員，當然要帶最好嘅嘢畀觀眾，六年對於一個新人嚟講時間唔長亦唔短，喺TVB慢慢開始有唔同監製同導演賞識，總算冇白過。」



他指到了此時對自己的能力亦有一定認知，所以決心突破自己：「做一啲自己想做又唔敢做嘅事，既然擔得起演員呢個名，就要識得演唔同戲種唔同演法，我就係想喺舞台上面，光明正大赤裸裸面對觀眾，即時用生命影響生命，讓自己可以喺觀眾人生中，留下一啲共同嘅美好回憶。」最後Kelvin更被觀眾投選為劇中最受歡迎角色，完成五場演出後，Kelvin眼濕濕依依不捨，希望有機會再演舞台劇。



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