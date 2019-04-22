同馬國明冇拍拖？梁裕恆爆黃心穎冇背佬偷食

落選港男梁裕恆（Flow Leung）連日嚟喺社交網發文力撐黃心穎，話佢背馬明偷食人夫許志安罪不至死。今日Flow又有新料爆繼續撐黃心穎，暗指馬國明同黃心穎根本冇拍拖，所以唔算背佬偷食！



Flow寫咗篇五百幾字嘅長文，主要係分析番網民嘅留言，當中指出黃心穎畀人不停鬧有兩個原因，就係「未同馬國明分手」，同埋「未等許志安離婚就同佢開始」。佢反問大家有幾多對螢幕情侶係真？暗指佢哋嘅情侶身份係造出嚟，所以第一個point就唔成立。



而第二個point，佢話社會有好多賤男結咗婚仲出嚟玩，吹水自己婚姻有問題扮可憐，博同情去呃啲女人，欺騙佢哋嘅青春、感情同埋肉體，仲話自己身邊唔少呢啲例子出現，去證明女人有時好傻會情不自禁相信賤男嘅說話。佢嘅言論將責任推晒去人夫身上，而黃心穎就係因為好傻先至會犯錯。



網民普遍都唔buy呢番言論，話正常女人知道個男人有老婆都會避嫌，做得小三無論係自願定係畀人呃都係有問題，有好心嘅網民提醒Flow，呢件事牽涉其實係四個人，其他人都唔應該加咁多意見，講咗幾日都好足夠，再講落去就擺明係抽水！