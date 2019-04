晒林青霞合照　李炳憲稱冠引領韓流電影人

早前有韓媒邀請100位於韓國電視台、電影及音樂界從事企畫公司製作人、宣傳及推廣部的專家參與票選,得出「引領韓流十大電影人」排名。



結果曾憑韓片《韓流黑金》榮獲影帝的李炳憲,獵45票大熱榮登榜首,韓片《下女誘罪》的導演朴贊郁與《玉子》的導演奉俊昊,同獲16票並列第2位。裴斗娜以14票排第4位,主演《軍艦島》的宋仲基與《與神同行》的河正宇,分別獲得13及12票排第5及6位,而宋康昊與孔劉同樣獲得10票,至於將於本月25日退伍的李敏鎬則獲6票,而活躍於荷里活的女星秀賢亦獲得6票。此外,全智賢獲5票、宋慧喬與全度妍同獲3票,至於金慧秀與孫藝珍則獲2票。



至於「引領韓流次世代十大電影人」排名依次為南柱赫、朴寶劍、金泰璃、柳俊烈、朱智勛、D.O.、金秀賢、朴敘俊、宋仲基及金多美。



【新增內容】李炳憲昨晚在Instagram上傳與林青霞的合照,並留言說:「I grew up watching your films. Thank you very much!(看着你的電影長大,真的很感謝!)」