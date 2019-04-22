周圍辣火頭！梁裕恆開Post寸爆唐詩詠

落選港男梁裕恆（Flow）連日嚟就黃心穎和許志安事件多次發表驚人言論，除爆二人料之外，更因激進言詞引發網友批評圍插，今日佢又再嚟料，今次佢就馬國明情同兄妹的唐詩詠一句「呢件事只係關四個人事」發功，不但轉Target狂寸詩詠，佢又繼續發表偉論Support自己發聲無罪。



佢喺社交網截出唐詩詠發言的新聞圖片，又用「唐xx」形容對方，指她是全TVB裏面其中一個有苦自己知的女藝人，又言若對方嘅緋聞都係真嘅話，咁對方嘅愛情歷練多如天上繁星，明寸詩詠多花邊新聞。



之後佢就「只關四個人事」發表偉論，強調自己係講緊大是大非，指事件中四人均為藝人，都有社會責任，着四人「免費用緊大眾擁有的大氣電波，不應只取其好處」而評論中就好壞參半，唔少網友叫Flow就相關事件收聲，亦有網友表示認同，嗌四位當事人再出嚟交代。



之後唐詩詠都有喺個人社交網出Post，其中一個就晒靚相，另一篇就引述一位日本作家嘅語句：「特定的內心習性決定了我們的世界觀，我們認為自己看待事物的方式就是它們實際的狀態。」輕描淡寫咁似係回應Flow嘅發言。