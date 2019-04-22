被爆夜店開迷幻P　勝利疑慣性吸「笑氣」

韓團Big Bang前成員勝利爆出夜店牽涉毒品交易後，雖然他曾接受驗毒的結果呈陰性，但依然有不少人爆料稱曾在夜店見過勝利吸毒，又指他在菲律賓舉辦的豪華生日P上，亦疑似有人吸毒，夜店Burning Sun負責人之一的李文浩亦因涉毒被送檢。



而今日韓國「東亞日報」採訪在梨泰院任職夜店的職員，對方指韓團FT Island前隊長崔鍾勛曾於2016年2月發生酒駕事件前，便是在該夜店飲酒。受訪職員稱於2015年底至2017年初，勝利與好友金某、女星朴韓屏的丈夫劉仁碩，以及崔鍾勛等聊天群組內的成員，便經常到該夜店開迷幻派對。



勝利首次到訪該夜店是2015年5月，經常找來20多歲的美女陪酒，他們在酒席上會吸「笑氣」取樂，「笑氣」即氣球裏面的一氧化二氮，據悉吸入笑氣20至30秒後，便會令人產生興奮感覺，有如吸了可卡因一樣。而韓國當地法例於2017年6月起已禁止一般人賣販及吸「笑氣」。報道亦採訪另一夜店職員，指勝利聊天群組內有人給女性餵食俗稱迷姦水的「GHB」迷藥。