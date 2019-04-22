被指有毒品交易片段　朴有天怒告媒體兼索償

韓團JYJ成員朴有天被舊愛黃荷娜供出曾提供毒品及二人於年初還有一同吸毒。雖然朴有天多次否認涉毒，但持續有節目爆料指警方已掌握他親自進行毒品交易的CCTV片段，指他曾透過ATM轉帳數十萬韓圜予毒販的帳戶，再於相隔20至30分鐘後，到特定埸地提取毒品，之後再被拍得與黃荷娜到附近酒店的CCTV片段，疑似到酒店吸毒。



而警方有意在結束調查後，申請朴有天的拘留令。朴有天繼上周三及四，連續兩天到警署受查後，今日韓國時間早上10時半第三度到京畿南部地方警察廳接受調查約5小時。戴上白色帽及身穿黑色運動服的朴有天抵達時，沿途默不作聲，對於有記者問他是否仍否認吸毒嫌疑，及是否受黃荷娜所託轉帳一事，他亦不作回應，而警方將於本周內安排他與涉毒被拘留的黃荷娜進行對質調查。



【新增內容】朴有天今日透過代表律師表示，針對MBC電視台於上周四播出的新聞節目《News Desk》、上周五的News Today及MBC 12點新聞節目，披露警方已掌握朴有天進行毒品交易及涉嫌吸毒的CCTV片段，朴有天的一方已入稟首爾地方法院，向相關媒體提出賠償訴訟，並要求作出更正報道。

