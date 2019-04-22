Jin隨時準備好當兵　BTS再登Billboard 200冠軍

韓國爆紅男團防彈少年團（BTS）本月12日推出新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》，首周賣出213萬張，成為史上最高的首周銷量紀錄，而美國主流專輯排行榜Billboard 200今日公布排名，BTS憑新專輯登上該榜的冠軍。



Billboard早於本月15日指BTS的專輯銷量屬於壓倒性，連日來都已預告BTS很大機會登上榜首，根據Nielsen Music的數據，BTS的新專輯截至19日，已賣出23萬張，當中包括19萬6千張的傳統實體專輯及8千張數碼專輯，數位音樂收聽量則為2萬6千張，假如專輯的10首歌被下載，或是數位音樂被收聽1千500次，Billboard都會將其算作為有一張專輯賣出。而今次已是BTS在11月內第三度憑新碟登上Billboard 200排行榜冠軍。



而BTS昨日亮相美國CBS電視台的晨早節目《Sunday Morning》時，現年26歲的成員Jin被問到當兵的計劃，Jin便說已隨時就好準備：「當兵是作為韓國人必然要做的事，已經做好準備接受國家的召喚，會盡全力做到最好的。」問到7名成員計劃一起活動到何時，隊長RM就說：「我們只想着享受現在的活動，我們能夠做的就是專心於現在這一刻。」