山口真帆與隊友離隊疑遭炒　網民擬罷買CD

今年1月驚爆遭隊友出賣及險遭強姦的新潟偶像女團NGT48的23歲成員山口真帆，停工101日後，昨日於NGT劇場舉行的小隊解散演唱會上，含淚宣布將會離隊，與山口友好兼一直力撐她的隊友長谷川玲奈及菅原里子亦宣布離隊。



山口於騷上朗讀超過1600字的親筆信，爆料她公開遇襲事件後，AKB48所屬營運事務所的AKS社長曾表示：「既然警方不起訴就代表已經沒事」，更反指她是攻擊公司的加害者。山口坦言自己已失去容身之處：「現在的我能為NGT做的事，就只有離隊。」山口的發言令不少支持她的粉絲及網民震怒，質疑三人間接被炒而宣布離隊，更計劃發起罷買NGT及AKB的唱片運動。



而即將離隊的AKB前一姐指原莉乃，今早亦於Twitter留言：「假如這是真的話，作為管理這麼多未成年孩子的公司來說，也太奇怪吧....我和現任社長只見過和談過一次，或許是因為溝通 不足，似乎不太明白現在成員的不安和恐懼感。整件事都顯得很奇怪可怕。」並力撐山口：「希望她可以其他能信賴的地方發光發亮。 ​​​」