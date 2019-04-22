入行18年開內地巡唱　關心妍望帶女到場

歌手關心妍（Jade）將舉行入行18年首次內地巡唱，於7月13日假廣州舉行首站，之後再到深圳、東莞和佛山等地。曾兩次踏上紅館的Jade，距離上一次個人演唱會已經相隔5年，因為這段時間全心照顧囡囡和創辦「妍亮生命慈善基金」幫助情緒抑鬱的小朋友和家庭，今年將會回歸樂壇。



Jade有不少經典慘情歌如《負擔不起》、《你有心》等都深受樂迷歡迎，每次到內地工作，都被歌迷問她何時開騷，她今年終於兌現承諾，她說︰「內地歌迷問咗十幾年都未實現到，今次意義好大，而今年香港嘅場地好爆，希望明年2020年可以將巡唱帶回香港。」



日前Jade為演唱會海報拍攝，一有時間就跟囡囡玩視像電話，兩母女更隔空合唱心心的最愛兒歌《太陽伯伯》，Jade說︰「心心每日要聽15次以上，歌詞背到好熟，哈哈！希望第一站帶埋心心到場，佢出世之後都未見過舞台上嘅媽咪，有畀啲片佢睇過，每次見到媽咪唱歌都好興奮，先幫佢申請定張回鄉證先。」Jade亦同時宣布正式加盟「MoNo晧星文化娛樂」，今年將全力開拓華語市場，推出廣東和國語新歌，答謝歌迷的支持。

